Testogel-gate: hoe voormalig Sky-arts Freeman met veel smoezen en leugens proces jaren vertraagde

Video Advocaat over aanstel­ling Nijhuis: ‘Vreemd dat hij arbiter is van deze topwed­strijd’

15:52 Trainer Dick Advocaat van Feyenoord heeft er alle vertrouwen in dat scheidsrechter Bas Nijhuis zondag de topper tegen PSV in Eindhoven tot een goed einde zal brengen. ,,Maar ik vind het wel heel vreemd dat hij voor deze wedstrijd is aangesteld”, gaf hij desgevraagd toe.