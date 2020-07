Teunissen mist herstart wielerseizoen wegens knieblessure

Oud-turn­ster uit Rijssen is fysiek nooit iets aangedaan: ‘Maar ik was wel bang voor Vincent’

27 juli RIJSSEN - Het verhaal van Wyomi Masela (26) is anders dan dat van Joy Goedkoop, benadrukt ze. De oud-turnster uit Rijssen trainde dertien jaar onder Vincent Wevers, de turntrainer die nu zwaar onder vuur ligt. „Fysiek is me nooit wat aangedaan, maar ik ben wel bang voor Vincent geweest.”