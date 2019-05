Teunissen steviger in leiderstrui na ritzege

Volleybal­ster Plak verovert CL ten koste van De Kruijf

17:57 Voor Novara, de Italiaanse volleybalclub van Celeste Plak is vier keer scheepsrecht. Na drie verloren wedstrijden tegen Conegliano om de landstitel – een strijd die normaal gesproken om vijf wedstrijden gaat, maar reeds eerder was beslist – won Novara zaterdagmiddag de Champions League-finale in Berlijn wél van hun Italiaanse rivaal met 3-1 (25-18, 25-17, 14-25 en 25-22)