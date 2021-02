Teveel tegengoals voor Het Ravijn

Na de zege vorig weekeinde op het sterke Donk was ook tegenstander De Ham in het bekertoernooi niet opgewassen tegen Het Ravijn. De formatie van trainer Wicher Diallo ondervond in het eigen Nijverdalse bad weinig tegenstand en boekte een eenvoudige 20-11 zege. Klein minpuntje was het aantal tegendoelpunten, die vooral in de openingsfase van het duel geïncasseerd werden. In die periode gingen beide ploegen gelijk op tot 3-3, waarna Het Ravijn een grotere fstand wist te nemen.