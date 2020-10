The Italian Job: AZ treedt met stuntzege in de voetsporen van Ajax, Roda JC en ‘De Lieverdjes’

Verrassing in ItaliëAZ won gisteravond zeer verrassend bij Napoli: in de eerste groepswedstrijd van het nieuwe Europa League-seizoen werd het 0-1 in Stadio San Paolo door een goal van Dani de Wit. The Italian Job op voetbalschoenen. De indrukwekkende zege van de Alkmaarders is zeker niet de eerste stunt van een Nederlandse ploeg op Italiaans grondgebied. Een overzicht van de meest memorabele verrassingen.

23 oktober 1974

Internazionale - FC Amsterdam 1-2

We beginnen deze rondgang met een korte geschiedenisles over het roemruchte FC Amsterdam. Die club ontstond in 1972 door een fusie tussen Blauw-Wit en DWS, een jaartje later kwam daar ook De Volewijckers bij. De club kreeg ‘De Lieverdjes’ als bijnaam en speelde de thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion. FC Amsterdam zou in 1982 uiteindelijk ophouden te bestaan, maar stuntte kort na de oprichting nog wel tegen Inter.



Het kleine broertje van het begin jaren 70 machtige Ajax eindigde in 1974/75 slechts als negende in de eredivisie, maar in de UEFA Cup ging het datzelfde jaar crescendo. FC Amsterdam stuitte bij de laatste 32 ploegen op Inter en won de heenwedstrijd in Italië met 1-2, dankzij twee treffers van Nico Jansen. De return bleef 0-0, uiteindelijk werd FC Amsterdam in de kwartfinale uitgeschakeld. Maar de eliminatie van Inter () én het feit dat de club dat seizoen verder kwam dan Ajax (in de achtste finale van het UEFA Cuptoernooi al uitgeschakeld) maakte veel goed.

Volledig scherm Nico Jansen.

23 april 1975

Juventus - FC Twente

Het seizoen 1974/75 was voor FC Twente een historisch jaar, want de Tukkers bereikten de finale van de UEFA Cup. Daarin was Borussia Mönchengladbach over twee duels te sterk, waardoor de halve eindstrijd achter gezien het absolute hoogtepunt van dat seizoen bleek. Na de 3-1 thuiszege op Juventus (dat ook dat jaar ‘gewoon’ kampioen van Italië werd) won FC Twente (in datzelfde seizoen de nummer vier van de eredivisie) de return met 0-1. De winnende kwam van Johan Zuidema, na een geweldige solo.

23 november 1994

AC Milan - Ajax 0-2

Het Champions League-sprookje van Ajax in het seizoen 1994/95 is bekend. Met een door Louis van Gaal getrainde ploeg vol talenten én de van (nota bene) AC Milan teruggekeerde Frank Rijkaard, maakten de Amsterdammers een triomftocht door Europa. In dat seizoen werd niet één, niet twee, maar drie keer gewonnen van de Italiaanse grootmacht. Het uitduel in de groepsfase (dat vanwege een UEFA-straf voor AC Milan niet in San Siro, maar in Triëst werd gespeeld) eindigde in 0-2, door een goal van Jari Litmanen en een eigen treffer van Franco Baresi.

29 februari 2000

Lazio - Feyenoord 0-2

Het Champions League-seizoen 1999/2000 was voor Feyenoord een behoorlijk enerverende rit. De Rotterdammers eindigden in de poulefase achter Rosenborg, maar vóór Borussia Dortmund en Boavista, waardoor ze zich kwalificeerden voor de tweede groepsfase, zoals het format toen nog was. Dat was een poule om van te watertanden: met Chelsea, Olympique Marseille en Lazio trof Feyenoord drie ploegen die op dat moment als absolute topclubs golden.

In Rome zorgde de ploeg van trainer Leo Beenhakker ook nog eens voor een fikse stunt. Jon Dahl Tomasson begon verrassend op de bank, maar nadat Lazio met 1-0 voor kwam, mocht de Deen invallen. En hoe. Met twee goals draaide hij de wedstrijd volledig om, zijn tweede treffer vierde hij opvallend genoeg door (uit woede over zijn reservebeurt) zijn middelvinger op te steken naar Beenhakker. Door die zege ging Feyenoord even aan kop van de schitterende poule, maar uiteindelijk werden de Rotterdammers uitgeschakeld.

Volledig scherm © ANP

28 februari 2002

AC Milan - Roda JC 0-1

Het blijft (zeker met de kennis van nu) iets ongelooflijks: Roda JC uit Kerkrade dat een Europese knock-outwedstrijd in San Siro wint van AC Milan. En toch was het zo, in het seizoen 2001/02. In het toernooi om de UEFA Cup verloren de Limburgers de heenwedstrijd in eigen huis met 0-1, maar in Italië werd met diezelfde cijfers gewonnen van de ploeg waar onder anderen Andrea Pirlo, Gennaro Gattusso en Rui Costa meespeelden. Doelpuntenmaker: niemand minder dan Mark Luijpers. Toch eindigde het duel in een domper, want na strafschoppen werd Roda JC alsnog uitgeschakeld.

4 april 2002

Inter - Feyenoord 0-1

Het seizoen 2001/02 staat nog altijd in de geschiedenisboeken als de laatste jaargang waarin een Nederlandse ploeg een Europese hoofdprijs won. Feyenoord rekende in de kwartfinale van de UEFA Cup af met landgenoot PSV, in de finale werd er in de eigen Kuip met 3-2 gewonnen van Borussia Dortmund, maar die eindstrijd werd mede bereikt door een bijzonder knappe zege bij het topteam van Inter. In de heenwedstrijd wonnen de Roterdammers door een eigen goal van Iván Cordóba met 0-1 van een team met onder anderen Marco Materrazzi, Álvaro Recoba, Luigi Di Biagio, Clarence Seedorf en ‘de oude’ Ronaldo in de gelederen. Na een goed resultaat in de return (2-2) was het ticket voor de finale een feit.

Volledig scherm © ANP

8 december 2010

AC Milan - Ajax 0-2

Een paar dagen na het vertrek van Martin Jol als trainer van Ajax stond voor de Amsterdammers het Champions League-uitduel met AC Milan op de rol. Die wedstrijd betekende het debuut van Frank de Boer als eindverantwoordelijke bij Ajax, nadat hij werd doorgeschoven van de A1 naar het eerste elftal. De ploeg was al kansloos voor een plek in de knock-outfase, maar door de stunt (0-2) in San Siro mocht Ajax wél verder in de Europa League. De doelpunten kwamen die avond van Demy de Zeeuw en Toby Alderweireld.

Volledig scherm © AP

16 april 2019

Juventus - Ajax 1-2

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Vrijwel niemand had verwacht dat een Nederlandse club ooit nog écht hoge ogen kon gooien in de Champions League, maar Ajax bewees in het seizoen 2018/19 het tegendeel. Nadat in de achtste finale Real Madrid werd uitgeschakeld, waren de Amsterdammers in de kwartfinale over twee duels te sterk voor het Juventus van Cristiano Ronaldo. Dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt werd het in Turijn 1-2. Na die stunt kon zelfs de directie van Ajax zich niet inhouden...

Volledig scherm Foto; Pim Ras © Pim Ras Fotografie

22 oktober 2020

Napoli - AZ 0-1

In de eredivisie is AZ nog niet verder gekomen dan remises tegen PEC Zwolle, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en VVV-Venlo. Bepaald geen indrukwekkende reeks, zeker niet als je erbij optelt dat de Alkmaarders in die wedstrijden drie keer rood kregen en voorsprongen van 1-3, 0-4 en 2-0 weggaven. Op bezoek bij Napoli (dat vorig weekend stuntploeg Atalanta Bergamo nog met 4-1 van het veld blies) volgde gisteravond eerherstel, dankzij een goal van Dani de Wit.

Volledig scherm © BSR Agency