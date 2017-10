Theuns profiteert van val Bennett, eindzege voor Ulissi

Theuns won de sprint van een Italiaanse ploeggenoot van Bennett, Matteo Pelucchi. Diego Ulissi pakt de eindzege. De Italiaan van UAE Team Emirates won de vierde etappe, de enige bergetappe in de Turkse wielerkoers. Zijn voorsprong kwam in de laatste etappe met start en finish in Istanbul niet meer in gevaar.

Theuns deed in elke sprintetappe mee om de winst, maar moest telkens zijn meerdere erkennen in Bennett. Door de val van de Ier kreeg Theuns op de slotdag een uitgelezen kans op de dagprijs, die hij met beide handen aangreep.