‘Thialf moet nationaal centrum voor wintersporten worden’

Voetbal Vandaag: Druk vol op Real Madrid in duel met Valencia

12:00 De bal rolt weer, en hoe! In de grootste competities wordt er weer gevoetbald en omdat er wat schade ingehaald moet worden, betekent dat er elke dag voetbal op tv. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Wie spelen er en welke Nederlanders komen in actie?