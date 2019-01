Thiem diep in de nacht pas door naar tweede ronde

Syrië uitgescha­keld in Azië Cup: Osman morgen alweer richting Almelo

16:36 ENSCHEDE - Heel even leek Syrië dinsdagmiddag nog voor een stunt te gaan zorgen, maar de ploeg van Heracles-middenvelder Mo Osman verloor de laatste poulewedstrijd in de Azië Cup met 3-2 van Australië. Daardoor zit het avontuur in de Azië Cup er al na drie wedstrijden op voor Osman en zijn ploeg.