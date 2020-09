Thiem: Ik had gehoopt dat we beiden konden winnen

Mick Schumacher rijdt in Ferrari van vader Michael over Mugello: ‘Ging heel veel door me heen’

13 september Mick Schumacher heeft voorafgaand aan de Grote Prijs van Toscane in de Formule 1 een rondje gereden in de Ferrari waarmee zijn vader Michael in 2004 de wereldtitel pakte. De 21-jarige Schumacher junior, momenteel de leider in het klassement van de Formule 2, mocht in de rode F2004 stappen. Zijn vader veroverde daar 16 jaar geleden zijn zevende en laatste wereldtitel mee.