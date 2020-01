Thiem is de toekomst: ‘Maar we zijn nog niet écht door een barrière’

Door Arjan Schouten



Het was de conclusie waar iedereen over sprak, gisteren op Melbourne Park. Nog vier man over bij de Australian Open, maar de ‘Grote Drie’ zijn niet meer compleet. En dat was volledig de verdienste van Dominic Thiem, die nummer 1 van de wereld Rafael Nadal (33) bedwong.



Al jaren belichaamt de Oostenrijker de toekomst van het tennis. In de kwartfinale van de Australian Open liet hij nog maar eens zien wat hij in zijn mars heeft. Thiem had Nadal al vier keer eerder geklopt, maar nog nooit op grandslamniveau. Dus mocht hij na ruim vier uur en drie gewonnen tiebreaks in elke microfoon uitleggen hoe het doorbreken van die barrière voelde. ,,Maar willen we écht door een barrière gaan, dan moet een jonge speler een grand slam winnen’', vond de nummer 5 van de wereldranglijst.