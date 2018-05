Thiem maakt einde aan record Nadal

Rafael Nadal is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. De Spaanse tennisser verloor in twee sets van de Oostenrijker Dominic Thiem: 7-5 6-3. Door de vroegtijdige uitschakeling van Nadal, die zijn titel verdedigde in Madrid, is hij bij de nieuwe uitgave van de wereldranglijst niet meer de nummer één.