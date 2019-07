Thiem strandt wéér in eerste ronde, Kyrgios mogelijk tegen Nadal

De Oostenrijker Dominic Thiem is voor het tweede jaar op rij uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De als vijfde geplaatste tennisser was niet opgewassen tegen de Amerikaan Sam Querrey.

Thiem verloor in vier sets van de nummer 65 van de wereld: 6-7 (4) 7-6 (1) 6-3 6-0. Hij haalde vorige maand nog de finale op Roland Garros waarin hij verloor van de Spanjaard Rafael Nadal.



Thiem (25) kwam tijdens het grandslamtoernooi in Londen tot dusver nooit verder dan de vierde ronde (2017). Querrey (31) haalde in 2017 de halve finales. Hij speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Chileen Cristian Garin en de Rus Andrei Roeblev.

Querrey haalde afgelopen week nog de finale van het grastoernooi in Eastbourne. Daarin verloor hij van landgenoot Taylor Fritz. Querrey maakte in Eastbourne zijn rentree nadat hij in april geblesseerd was geraakt. Hij sloeg dinsdag tegen Thiem 22 aces.

Na de uitschakeling op maandag van de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev en de als zevende ingeschaalde Griek Stefanos Tsitsipas is Thiem de derde speler uit de top tien die op Wimbledon al in de eerste ronde sneuvelt.

Kyrgios

Nick Kyrgios is wél door naar de volgende ronde van Wimbledon. De Australiër was in vijf sets te sterk voor landgenoot Jordan Thompson: 7-6(4), 3-6, 7-6(10), 0-6, 6-1. In die volgende ronde treft Kyrgios mogelijk Rafael Nadal, die later vandaag nog speelt tegen Yuichi Sugita.