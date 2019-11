Thiem stunt met zege op Federer bij ATP Finals

FC Twente wint en neemt afstand van concurrent PEC

16:52 ENSCHEDE - FC Twente heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. De Tukkers kwamen in eigen huis al vroeg op een 2-0 voorsprong tegen concurrent PEC. De bezoekers uit Zwolle kwamen na rust niet verder dan één tegentreffer: 2-1.