Thiem voor het eerst naar finale Indian Wells

Voor Thiem is het de eerste keer dat hij op een masterstoernooi op hardcourt weet door te dringen tot de eindstrijd. In 2017 en 2018 stond hij wel in de finale van het masterstoernooi van Madrid, gespeeld op gravel. Thiem had bovendien nog nooit een set gewonnen van Raonic, die in 2016 de twee onderlinge ontmoetingen - op de ATP World Tour Finals en in Cincinnati - had gewonnen.