Thiem zet Europa op voorsprong in Laver Cup

De Oostenrijker overleefde tegen Denis Shapovalov uit Canada drie wedstrijdpunten. Het werd uiteindelijk 6-4 5-7 13-11 voor de nummer 5 van de wereld.



Shapovalov kreeg in de beslissende supertiebreak twee matchpoints op 9-7 en even later nog een op 11-10. Rafael Nadal en Roger Federer, die later dit weekend in actie komen voor Europa, keken op de banken langs de kant gespannen toe tijdens de slotfase.



De derde editie van de Laver Cup wordt gespeeld in Genève. De afgelopen twee edities, in Praag en Chicago, werden gewonnen door de Europeanen.