Thiem, Zverev en Tsitsipas hopen op machtsovername in 2020

Dertigers Nadal, Djokovic en Federer verdeelden met zijn drieën de laatste twaalf grandslamtitels. In 2016 was de Zwitser Stan Wawrinka op de US Open de laatste die voorkwam dat een van hen zegevierde. Bijna drieënhalf jaar na die triomf hoopt de nieuwe generatie datzelfde te bewerkstelligen.

,,Ik denk dat we ze al veel hebben uitgedaagd. We hebben ze vooral op het niveau van de masterstoernooien verslagen, evenals op de ATP Finals. Het laatste stapje dat we moeten zetten is ze verslaan op grandslamniveau. Ik denk echt dat we in 2020 een nieuwe winnaar van een grand slam gaan zien”, zei Thiem, de nummer 4 van de wereld.

,,Hopelijk is dat voor mij weggelegd, maar ik kan niets garanderen. Er zijn meer erg goede jongens die dat kunnen bereiken. Misschien gebeurt het ook niet en pakken de Grote Drie opnieuw alle vier de titels. Maar wij proberen de leiding over te nemen en de grootste titels te veroveren.”

Volledig scherm Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas. © EPA

Uitdaging

Tsitsipas versloeg Federer vorig jaar op de Australian Open, maar moest vervolgens in de halve finales zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. ,,Ze zijn er nog steeds en ze doen het heel erg goed. Voor mij persoonlijk is het erg uitdagend om het tegen ze op te nemen. Ze zijn eigenlijk buitenaards”, aldus Tsitsipas.

,,Het voelt alsof er iets extra’s op het spel staat als je tegen ze speelt en bovendien steek ik veel op van de wedstrijden die ik tegen ze speel. Maar ik wil mezelf aan hen spiegelen en denk dat ik ze kan passeren en beter kan worden. Het is een kwestie van tijd, geduld en vasthouden aan wat ik doe.”

Volledig scherm Roger Federer en Alexander Zverev. © EPA

Frisse start

Zverev won in 2018 de ATP Finals door Djokovic in de finale te verrassen, maar vorig jaar bleef succes op grandslamniveau uit. Zijn beste resultaat was een kwartfinale op Roland Garros, waarin Djokovic hem in drie sets de baas was.

,,Ik moet mijn tennis een beetje terugkrijgen en een frisse start maken. Ik ben pas weer een weekje aan het tennissen, want het was een korter off-season dan gebruikelijk”, zei Zverev voor de start van het nieuwe seizoen. ,,Vorig jaar eindigde ik als nummer 7. Ik had goede toernooien, maar het was niet het jaar waarop ik hoopte. Dit jaar hoop ik dat recht te zetten.”