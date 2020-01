Thomas Bruns: ‘Ik mag niet mee naar Spanje’

Bruns heeft er niet zelf voor gekozen om achter te blijven in Nederland, laat hij weten. Net als hij er niet voor heeft gekozen om komende week mee te trainen met de beloften van PEC Zwolle. „Dat is me opgedragen.” De oud-speler van Heracles wil op dit moment nog niet uitweiden over zijn huidige situatie bij de club. uit Zwolle „Maar er spelen meer factoren mee.”

Deze zomer verkaste Bruns naar Zwolle, waar hij werd herenigd met John Stegeman, zijn oud-trainer in Almelo. De eerste duels speelde hij in de basis, maar al snel belandde de oud-aanvoerder van Heracles op de bank. Op de eerste trainingsdag van 2020 kreeg hij te horen dat de club hem deze transferperiode nog wil laten gaan. Rick Dekker en Darryl Lachman kregen dezelfde boodschap, zij mogen nog wel mee naar Spanje.

„Ik ga nu kijken wat de opties zijn”, laat Bruns weten. De speler is verhuurd door Vitesse, daar loopt zijn contract volgend jaar af. In 2017 verliet de Tukker Heracles voor Vitesse. Het eerste seizoen in Arnhem was redelijk tot goed, vindt hij, maar daarna liep het anders dan hij had gehoopt. „Daarna werd ik verhuurd aan Groningen, ook daar ben ik goed begonnen, maar ging het daarna minder.”