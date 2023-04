Thomas Bruns na de belangrijke zege van Heracles op Roda JC: ‘Mooi voetbal komt er nu niet uit’

Voor de supporters van Heracles was het klip en klaar: het duel met Roda JC (1-0) was goed voor drie punten, de wedstrijd zelf was de herinnering niet waard. Daar denkt middenvelder Thomas Bruns heel anders over. „Snel vergeten? Echt niet. Dit moeten we analyseren en voorkomen.”

Na een redelijk goede eerste helft, met enkele uitgespeelde kansen, was Heracles vrijdagavond thuis tegen Roda JC in de tweede helft geen schim van zichzelf. Thomas Bruns zag het gebeuren. „We vielen weer terug in het oude patroon. Wat dat is? Acheruit lopen. In de eerste helft stappen we vooruit, geven we voorin goed druk en komen we op het middenveld goed in de duels. Daardoor ontzien we de verdediging, precies zoals we vooraf hadden besproken. Waarom we in de tweede helft ons spel veranderen, is een goede vraag. Als ik het antwoord wist, dan had ik het in de wedstrijd al opgelost”, aldus de routinier van de Almelose ploeg.

Lees ook PREMIUM Heracles boekt met hangen en wurgen een magere zege

Quote Met nog vijf wedstrij­den te gaan staan we er goed voor, maar de fans willen ook mooi voetbal zien. Dat willen we zelf ook heel graag, alleen komt dat er op het moment gewoon niet uit Thomas Bruns

Het duel in de 33ste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie leverde Heracles na 97 minuten voetballen uiteindelijk drie belangrijke punten op in de strijd om promotie en daar was het de Almeloërs om te doen. Niet meer en niet minder. Dat het niet goed was en dat de overwinning met hangen en wurgen was binnengehaald, dat weten de spelers zelf ook wel. En ook dat op de tribunes de supporters het eindsignaal niet af konden wachten.

Hoge verwachtingen

„Ik begrijp heel goed wanneer fans wantrouwig en niet volledig overtuigd zijn”, zegt de 31-jarige dit seizoen in Almelo teruggekeerde Wierdenaar. „We hebben hier bij Heracles heel lang een heel mooie tijd gehad. We zijn tweemaal als zesde geëindigd in de eredivisie, een keertje als zevende, hebben in de bekerfinale gestaan en Europees voetbal gehaald. Daar zijn de supporters heel erg mee verwend en het zorgt voor hoge verwachtingen. Dat is niet erg, want ik vind dat wij de spelers hebben om die verwachtingen aan te gaan. Bovendien is Heracles dat ook aan z’n stand verplicht. Met nog vijf wedstrijden te gaan staan we er goed voor, maar de fans willen ook mooi voetbal zien. Dat willen we zelf ook heel graag, alleen komt dat er op het moment gewoon niet uit.”

Volledig scherm Thomas Bruns probeert zich in het duel met Roda JC te ontdoen van tegenstander Lennard Hartjens. © Pro Shots

Schoofs op tien

Het kan volgens Bruns met spanning te maken in deze fase van de competitie, waarin het vooral belangrijk is om de punten binnen te halen. „Nog vijf wedstrijden er honderd procent vol voor gaan, aldus Bruns, die te spreken was over de positionering van Lucas Schoofs op de ‘tien’, met in diens rug Marko Vejinovic en Bruns zelf. „Lucas is natuurlijk overal inzetbaar, omdat hij zoveel kan lopen. Op ‘tien’kan hij voor de goal komen, maar ook weer achterin helpen. Ik vond dat het team in de eerste helft heel goed stond, de tweede helft zullen we moeten analyseren. Zodat we daar uit tegen Helmond Sport meer uit gaan halen.”