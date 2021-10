Thomas Krol blijft Kjeld Nuis voor en prolongeert nationale titel op de 1500 meter

,,Het was nog niet top, maar het was een heel stuk beter dan wat ik de laatste weken liet zien", analyseerde Krol voor de camera van de NOS. ,,De 1500 meter kost altijd moeite. Eerder was ik helemaal dood, nu had ik iets meer over dus dat is al een stuk meer winst. Ik denk dat we een mooie strijd hebben laten zien. Ik lig mooi op koers, ik was kneiteronzeker. We zaten in Inzell in zak en as. Ik voelde dat het beter werd, maar ik ben heel blij dat ik het hier ook kon laten zien. De oude Krol komt er weer aan.”