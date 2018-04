Thomas Krol fietst bij Mt Fuji, strandwandeling Elia

Hoe FC Aramea ineens koos voor een andere hoofdtrai­ner

9:34 ENSCHEDE - Alles leek in kannen en kruiken. De club was tevreden, Jan Megelink was tevreden en dus leek niets een langer dienstverband bij FC Aramea in de weg te staan voor de oefenmeester. Toch besloot de clubleiding van de Enschedese vierdeklasser anders. En dus is niet Megelink maar Arnold Marshall komend seizoen de hoofdtrainer van Aramea.