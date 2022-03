Thomas Krol verslaat Kai Verbij in spannend gevecht om wereldtitel: ‘Zuinig juichen wel zo gepast’

Thomas Krol heeft voor het eerst in zijn carrière het WK sprint gewonnen. Hij bleef in het Noorse Hamar landgenoot Kai Verbij uiteindelijk 0,12 seconden voor in een bijzonder spannende strijd.

De 29-jarige Noor Håvard Holmefjord Lorentzen pakte voor eigen publiek het brons op 0,67 seconden van Krol, die zijn zijn wereldtitel vrij ingetogen vierde. ,,Hoe dat kwam? Ja, het is meer opluchting dan pure blijdschap. Het juichen was een beetje zuinig, maar ik vind dat wel gepast na wat Laurent Dubreuil is overkomen. Ik weet niet of ik hier ook had gewonnen als hij niet positief getest had, want ik was erg moe. De 1000 meters gingen wel erg goed, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, het is natuurlijk wel gewoon een wereldtitel, dus natuurlijk ben ik blij. De prijzen beginnen zich aardig op te stapelen, dus dat maakt me wel trots”

Krol vertelde ook nog over dat hij aan het begin van dit schaatsseizoen mentale hulp heeft gezocht, nadat het wat minder ging op het ijs. ,,Ik ben aan de slag gegaan met een mental coach. Ik werd er in Insel nog finaal afgereden tegen Hein Otterspeer en dat was niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik merk wel dat ik inmiddels een stuk beter in mijn vel zit. Ik heb het gevoel dat als ik dat niet had gedaan, ik nu misschien niet zo’n sterk seizoen had gehad.”

Verbij en Krol zagen eerder op de dag de aanvankelijke leider in het klassement, de Canadees Laurent Dubreuil, wegvallen. Dubreuil testte positief op het coronavirus en zag zijn kansen op een eerste wereldtitel sprint daarmee op vervelende wijze verdwijnen.

Bij de vrouwen won Jutta Leerdam eerder op de avond de spannende strijd met Femke Kok, die een voorsprong had voor aanvang van de beslissende 1000 meter.

Krol moest op de laatste afstand van de sprintvierkamp 0,16 seconden goedmaken op Verbij die hem was gepasseerd na de tweede 500 meter. Krol won de 1000 meter in 1.08,51. Verbij werd derde in 1.08,92 en daardoor tweede in het klassement.

Krol is de zesde Nederlandse schaatser die de wereldtitel sprint verovert. Jan Bos was in 1998 de eerste. Daarna werd Erben Wennemars twee keer wereldkampioen sprint (2004, 2005), gevolgd door Stefan Groothuis in 2012 en Michel Mulder in 2013 en 2014. Verbij was in 2017 de laatste Nederlander die de mondiale sprinttitel won.

