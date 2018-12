Thomas wil in topvorm zijn voor Tour en sluit Giro uit

EK handbal Niemand bij Oranje schiet harder dan Abbingh

9:51 Handbalster Lois Abbingh was de uitblinker in de poulewedstrijd tegen Spanje toen ze Nederland in een zinderende wedstrijd in de laatste seconden naar de winst schoot. De linkeropbouwspeelster over haar positie in het team, haar lijf en haar harde schot.