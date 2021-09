Thuisvoordeel of verlammende druk in Zandvoort: wat staat Verstappen te wachten?

Medail­lespie­gel Paralympi­sche Spelen: Nederland eindigt met 25 goud op vijfde plek

11:57 De 73 sporters die namens Nederland actief waren op de Paralympische Spelen hebben in totaal 59 medailles behaald. Wheeler Nikita den Boer was op de slotdag de laatste atlete van TeamNL die een plak in ontvangst mocht nemen: brons op de marathon.