Tiafoe maakt in Rosmalen voor het eerst zijn opwachting in Nederland

De 21-jarige Tiafoe won vorig jaar in Delray Beach zijn eerste ATP-titel. Begin dit jaar drong hij op de Australian Open door tot de kwartfinales, waarin Rafael Nadal hem in drie sets de baas was.



Tiafoe maakt deel uit van de zogenoemde NextGen van de ATP, de beoogde sterren van de toekomst. Eerder al werd Stefanos Tsitsipas vastgelegd en ook David Goffin, Alex de Minaur en Fernando Verdasco maken hun opwachting op het Autotron in Rosmalen.



Het volledige deelnemersveld wordt volgende week woensdag bekendgemaakt. Het toernooi begint op maandag 10 juni.