Tickets voor F1-race Zandvoort blijven geldig

blog Alstu­blieft meneer Bach, zet een streep door de Olympische Spelen van dit jaar

12:24 Het is als vloeken in de kerk; een sportjournalist die vindt dat de Olympische Spelen niet door moeten gaan. Toch is het de enige rechtvaardige beslissing die het Internationaal Olympisch Comité in alle wijsheid zou moeten nemen.