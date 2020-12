Tienduizenden tests, drie positieve coureurs: zo ontstond toch nog een memorabel F1-seizoen

Door Arjan Schouten



Gewoon een paar weken niks. Ja, zelfs een racedier als Max Verstappen is er wel aan toe na wat hij een ‘best wel intens seizoen’ noemt. Morgen wacht met de slotrace in Abu Dhabi de zeventiende grand prix in slechts een tijdsbestek van 24 weken. ,,Nog een laatste triple header om ons helemaal uit te knijpen’’, zo schertste Sebastian Vettel deze week. Daarna, serieuzer: ,,Dit is een zwaar seizoen geweest, onder unieke omstandigheden. Maar ik denk dat we al blij moeten zijn dat we überhaupt nog hebben mogen racen.’’



Daar zag het immers even niet naar uit. Pijnlijk was die trip naar Australië, begin maart, waar in extremis de GP van Melbourne afgeblazen moest worden na de eerste besmettingen in de paddock. Nog diezelfde week vielen de geplande races om als dominosteentjes. Gevreesd werd voor een kruis over het seizoen. Bernie Ecclestone noemde het zelfs de enige optie, omdat het toch geen zin had ‘onnozele nieuwe afspraken’ te maken.