Tiener De Minaur verrast in Sydney

Ter Mors: Ik kan niet door onder de vlag van Jeroen Otter

11 januari Jorien ter Mors was de topfavoriete voor een olympisch ticket op de 1500 meter op het OKT, maar de olympisch kampioene van Sotsji greep twee weken geleden verrassend mis. De periode die volgde was ‘behoorlijk zuur’, zegt ze in Dresden, waar ze dit weekeinde de EK shorttrack rijdt. Daarnaast vertelt ze over haar toekomstige breuk met Jeroen Otter, de bondscoach met wie ze jaren een twee-eenheid vormde.