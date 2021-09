Tieners Fernandez en Raducanu in finale US Open

Emma Raducanu heeft de finales bereikt in het vrouwenenkelspel van de US Open. De pas 18-jarige Britse was in New York in twee sets te sterk voor de Griekse tennisster Maria Sakkari: 6-1 6-4. In de eindstrijd staat ze tegenover de 19-jarige Canadese Leylah Fernandez, die in drie sets te sterk voor de Belarussische Aryna Sabalenka: 7-6 4-6 6-4.