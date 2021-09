Tienersensatie Raducanu verbaast iedereen in New York: ‘Ik kan het zelf niet geloven’

Emma Raducanu blijft de tenniswereld verbazen. De Britse tiener plaatste zich in New York ten koste van olympisch kampioene Belinda Bencic voor de halve finales van de US Open. De 18-jarige debutante zegevierde in twee sets: 6-3 6-4. Ze benutte na 1 uur en 22 minuten haar eerste matchpoint.

Bencic was in New York als elfde geplaatst. De 24-jarige Zwitserse had in haar voorgaande vier partijen bij deze US Open nog geen set verloren. In de eerste ronde was Bencic te sterk voor Arantxa Rus (6-4 6-4).

Raducanu speelt in de halve eindstrijd tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Karolina Pliskova en de Griekse Maria Sakkari. Die partij staat in New York woensdag in de avondsessie (lokale tijd) geprogrammeerd.



Raducanu heeft tijdens haar eerste deelname aan de US Open nog geen set verloren. Ze haalde eerder dit jaar voor eigen publiek op Wimbledon als debutante de vierde ronde. Daarin moest Raducanu opgeven vanwege onder meer ademhalingsproblemen.

© EPA

Raducanu begon als nummer 150 van de wereldranglijst aan de US Open. Ze plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema. In de eerste ronde van de kwalificatie was de Engelse tiener te sterk voor Bibiane Schoofs: 6-1 6-2.

Raducanu begon wat nerveus aan haar duel met Bencic, die voor de derde keer in haar loopbaan actief was in de kwartfinales van de US Open. Bij een achterstand van 1-3 gooide ze echter alle schroom van zich af en zette ze Bencic onder druk. De Zwitserse vocht voor wat ze waard was, maar maakte door toedoen van de fysiek sterke Britse te veel fouten om het duel nog naar haar hand te kunnen zetten.

© AFP

Raducanu is nu de eerste tennisster die uit het kwalificatietoernooi is doorgedrongen tot de laatste vier bij de US Open. ,,Ik kan het nog niet geloven, maar ik geniet er elke seconde van”, sprak ze glunderend. ,,Ik was in het begin van het duel nog een beetje verrast door de snelheid waarmee Belinda speelt. Ik moest daar even aan wennen. Maar daarna ging het prima. Ik ben punt voor punt blijven spelen. Ik wist dat Belinda zou blijven knokken tot het einde. Ik ben heel blij dat ik de partij goed heb kunnen afmaken.”