Tiger Woods krijgt hoge Amerikaanse onderscheiding uitgereikt

Hondstrou­we FC Twen­te-aan­hang wint uitsuppor­ters-klassement in eerste divisie

6 mei ENSCHEDE - In de Eredivisie moesten de supporters van FC Twente de fans van Ajax, Feyenoord en PSV voor zich dulden, maar in de Keuken Kampioen Divisie nam geen enkele club zoveel supporters mee als de Enschedese club. Hierdoor zijn ze eerste geworden in het uitsupporters-klassement.