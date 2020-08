‘Til mag op huurbasis weg bij Spartak Moskou, PSV informeert’

PSV is nog op zoek naar een middenvelder om de selectie een impuls te geven, maar kijkt naar meerdere posities. Til had in zijn eerste seizoen in de Russische hoogste afdeling wel een bijdrage en kwam tot 23 officiële duels voor zijn club (alle competities). Waar hij bij AZ uitblonk (12 goals in de eredivisie in zijn laatste seizoen), lukte het in Moskou niet om een hoofdrol op te eisen. Een terugkeer naar Nederland is niet uitgesloten. Dat PSV in dat geval een optie kan zijn, is niet zo gek bedacht. Bij de Eindhovenaren wisten het afgelopen decennium bijvoorbeeld Luuk de Jong en Marco van Ginkel zichzelf opnieuw te ontdekken, nadat ze eerst in een grote buitenlandse competitie in actie kwamen.