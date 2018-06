Tim Krul-truc werkt ook bij hockeyers MHC uit Almelo: 'Geeft een kick'

Een heldenrol wil Oude Weernink, de doorgaans zijn wedstrijden in het tweede herenteam keept, het niet noemen. De goalie blijft er nuchter onder. „Ik zie het niet als een heldenrol", vertelt de goalie. „Op dat moment zijn er vijf shoot-outs. Of je houdt ze tegen, of je houdt ze niet tegen. Ik heb er drie tegengehouden, dat valt nog wel me. Het leuke is wel dat je voor 32 seconde speeltijd wordt uitgeroepen tot Man of the match. Dat geeft wel een kick."

Concurrentie

MHC kwam in de reguliere speeltijd tegen Rosmalen niet verder dan 2-2 en dus moesten shoot-outs de beslissing brengen. Daarvoor bracht trainer Alexander Enzerink Oude Weernink binnen de lijnen voor Hugo Klaasen. „Het stond voor de wedstrijd al vast dat ik de shoot-outs zou gaan keepen. Wij zien elkaar ook niet als concurrenten maar meer als collega's. Dat maat dat we prettig samenwerken."

En dus maakte Oude Weernink zich enkele minuten voor het laatste fluitsignaal klaar voor de strafschoppenreeks. „Dan komt de spanning wel. In de bekerwedstrijd tegen Wageningen heb ik ook op de bank gezeten voor de shoot-outs, maar toen scoorde Wageningen vlak voor tijd de winnende. De spanning had ik dus al eens beleefd."

Quote De spanning ligt bij de spelers. Zij kunnen fouten maken, ik niet Pim Oude Weernink

NK

Oude Weernink toonde zich vervolgens een waardig penaltykiller en maakte drie van de vijf Rosmalense pogingen onschadelijk. „De spanning ligt bij de spelers. Zij kunnen fouten maken, ik niet. Voor mij ligt de spanning veel lager. Daarnaast is het een klein stukje ervaring denk ik." Oude Weernink deed voor een jaar of vijf geleden mee aan het NK shoot-outs. „Toen ben ik tweede geworden van de regio Oost, dus dan krijg je de bevestiging dat je er goed in bent. Ik denk dat het een stukje snelheid en behendigheid is die ik wel heb en Hugo minder."

Support