Tim Merlier boekt tweede dagzege na massasprint UAE Tour, weer succes Jonas Vingegaard in Spanje

Ook succes AlaphilippeTim Merlier heeft de zesde etappe in de UAE Tour gewonnen. De Belg van Soudal-QuickStep was de snelste na een massasprint en bleef de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) overtuigend voor. Merlier was eerder al de beste in de openingsrit.

Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), de winnaar van gisteren, eindigde als derde. Olav Kooij (Jumbo-Visma) werd vierde en Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) zesde.

,,Het was wederom een hectische etappe, maar ik werd in een goede positie gebracht met nog 500 meter te gaan. Vervolgens ben ik voor een lange sprint gegaan en gelukkig was ik in staat het vol te houden en te winnen in de groene trui, waar ik erg blij mee ben”, zei Merlier.

Evenepoel blijft leider

Remco Evenepoel, ploeggenoot van Merlier, blijft eerste in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op de Australiër Luke Plapp (INEOS Grenadiers) bedraagt negen seconden. De Spanjaard Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) volgt op dertien tellen van de Belgische klassementsleider. Wout Poels (Bahrain-Victorious) staat vijfde, op één minuut en zes seconden van Evenepoel. De UAE Tour, een rittenkoers uit de WorldTour, eindigt morgen met een bergetappe. De finish ligt op Jebel Hafeet, een beklimming van ruim tien kilometer.



,,De moraal in het team is erg hoog na het behalen van onze derde ritzege. Het niveau van de sprinters is hier zeer hoog, dus het is ook speciaal voor Tim om zijn tweede overwinning te grijpen. Het was geweldig om hem te zien zegevieren in de groene trui”, zei Evenepoel. ,,Het lukte me om de hele etappe uit de problemen te blijven en ik ben nu gefocust op morgen. Het is een belangrijke etappe voor mij en ik zou heel graag de rode trui willen verdedigen en deze koers winnen.”

Alaphilippe juicht weer eens

Julian Alaphilippe heeft voor het eerst sinds juli vorig jaar weer een koers gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen van Soudal - Quick-Step was de beste in de Faun-Ardèche Classic. Alaphilippe, die vorig jaar veel tegenslag kende, versloeg in een sprint zijn medevluchter en landgenoot David Gaudu. Achter het tweetal won de Deen Mattias Skjelmose de sprint om plaats drie.



Een zware val in april in Luik-Bastenaken-Luik hield Alaphilippe lang aan de kant. Kort na zijn rentree won hij een rit in de Ronde van Wallonië, die hij vervolgens met corona moest verlaten. In het najaar moest hij opgeven in de Ronde van Spanje na een val in de elfde etappe.

Volledig scherm Julian Alaphilippe op archiefbeeld. © ANP / EPA

Leider Vingegaard wint in Spanje

Jonas Vingegaard heeft ook de derde etappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño gewonnen. De renner van Jumbo-Visma, Tourwinnaar van vorig jaar, was in de hellende laatste kilometer iedereen te snel af en verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Achter hem finishte de Portugees Ruben Guerreiro als tweede, net voor de Hongaar Attila Valter.



De Spaanse vierdaagse had opnieuw te kampen met hevige sneeuwval op hoogte. Daarom werden in de derde etappe de twee beklimmingen van de Alto de Santa Mariña geschrapt en was de finish drie kilometer eerder dan gepland. Donderdag werd de eerste etappe zelfs gestaakt toen er nog een kleine twintig kilometer te rijden was en werd er geen klassement opgemaakt. Een dag later won Vingegaard de tweede etappe. Morgen volgt nog een vlakke rit naar Santiago. Guerreiro volgt in het klassement op 53 seconden.

Klassementen UAE Tour

Rittenschema UAE Tour

Deelnemerslijst UAE Tour

