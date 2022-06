Tim van Rijthoven dendert door en bekroont wildcard op Wimbledon met plek in tweede ronde

Met videoTim van Rijthoven heeft de smaak te pakken. Na zijn winst van het ATP-toernooi in Rosmalen heeft hij ook de eerste ronde van Wimbledon overleefd. De Argentijn Federico Delbonis, nummer 84 van de ATP-ranking, werd in drie sets verslagen: 7-6(7), 6-1, 6-2.

Door Rik Spekenbrink



Met de winst op Delbonis krijgen de droomweken van Van Rijthoven een fraai vervolg. Uit het niets won de 25-jarige Nederlander het ATP-toernooi in Rosmalen, waarna hij ook nog eens een wildcard voor Wimbledon kreeg. Daar maakte hij dus korte metten met Delbonis.

Het was wel even schakelen voor Van Rijthoven. Zijn laatste partij speelde hij op het uitverkochte center court van Rosmalen. Duizenden landgenoten zorgden daar voor een euforische en opportunistische sfeer bij de finale, waarin de Brabander nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev versloeg en op wonderbaarlijke wijze zijn eerste ATP-titel won.

Volledig scherm Tim van Rijthoven. © ANP / EPA

Daarbij vergeleken is court 11 op Wimbledon een achterafbaantje. Er is ruimte voor precies twee rijen publiek. En er is vooral rumoer, heel veel rumoer. Tennisfans lopen met hun drankjes al kletsend langs de baan en van álle kanten waait gejuich over van andere banen. Van Rijthovens coach Igor Sijsling en zijn vriendin Maartje, die op dringend advies van haar werkgever toch maar naar Wimbledon was afgereisd, zaten zo dicht langs de baan dat ze moesten uitwijken voor een afzwaaiende service van Van Rijthoven. Miriam Oremans vond ook een plekje, pal op de baan, net als de andere Nederlanders met een kaartje voor de openingsdag. Zo klonk tijdens de rally af en toe ‘Oh, ik zag die bal uit’.

Maar waarschijnlijk vond Van Rijthoven het allemaal prima. Zijn debuut op Wimbledon, en überhaupt in het hoofdtoernooi van een grand slam, was al indrukwekkend genoeg. Met een verse grastitel op zak en een uitgesproken gravelspecialist als eerste tegenstander - de Argentijn Delbonis - was hij zowaar de favoriet. Ga er maar aan staan.

Volledig scherm Federico Delbonis. © ANP / EPA

Maar Van Rijthoven trok de lijn-Rosmalen gewoon door. Hij leek amper last te hebben van zenuwen, wie weet geholpen door zijn leeftijd (25), hij loopt al even mee op de tour. En hij blaakt van het vertrouwen, vertelde hij in het weekeinde.

Onwennig

Natuurlijk was het de vraag of zijn vorm de twee weken zonder wedstrijden zou overleven. De eerste set was nog wat onwennig, vooral op de backhand maakte Van Rijthoven de nodige slordigheidsfoutjes. Maar hij repareerde de opgelopen break achterstand wel knap, en was mentaal sterk in de tiebreak. Na zelf twee setpunten te hebben gemist, kwam de Argentijn op setpunt, maar met een snoeiharde streep van een backhand poetste de Nederlander dat weg. Om vervolgens op zijn derde kans wel toe te slaan.

Volledig scherm Tim van Rijthoven balt de vuist. © ANP / EPA

Daarmee was het verzet van Delbonis, die in zes voorgaande pogingen ook niet door de eerste ronde van Wimbledon was gekomen, ook direct gebroken. Met 7-6, 6-1, 6-2 tekende Van Rijthoven voor een haast zakelijke overwinning. Zo beleefde hij het ook. Geen oerkreet of andere uitbarsting, maar gewoon een vuistje en een kort applaus richting het publiek. Alsof hij al jaren niet anders doet. Na een uur en drie kwartier, inclusief vijftien aces en 33 winners, pakte Van Rijthoven zijn tas weer in. Negentigduizend euro rijker bovendien, ongeveer hetzelfde prijzengeld als na een hele week Libéma Open. Van die Rosmalense roze wolk is hij voorlopig nog niet gevallen.

Van Rijthoven neemt het in de volgende ronde op tegen de Spanjaard Carlos Taberner of de Amerikaan Reilly Opelka. Die partij is nu bezig. Helaas voor Van Rijthoven zijn er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te behalen. Dat komt omdat er van de toernooiorganisatie geen Russen en Belarussen mee mogen doen.