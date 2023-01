Tim van Rijthoven moet opgeven in kwalificatie Australian Open met rugblessure, ook exit Arantxa Rus

Van Rijthoven gaf in Melbourne op vanwege rugklachten. ,,Dit gebeurt me veel te vaak, dus we gaan het thuis grondig laten onderzoeken”, meldt de 25-jarige nummer 111 van de wereld via Instagram. Van Rijthoven stond in de eerste ronde van de kwalificaties met 6-3 en 3-0 achter tegen de Zwitser Leandro Riedi toen hij opgaf.