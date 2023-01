Tim van Rijthoven na twee tiebreaks onderuit in India

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd de kwartfinales te halen van het ATP-toernooi van Pune in India. De 25-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in twee lange sets van de Rus Aslan Karatsev: 6-7 (7) en 6-7 (8).