Timo Roosen stoot Mathieu van der Poel van troon na spectaculair NK

Arthur Leclerc (het broertje van Charles) pakt eerste zege in Formule 3

19 juni Arthur Leclerc, het broertje van Formule 1-coureur Charles Leclerc, heeft zijn eerste overwinning geboekt in de Formule 3. De 20-jarige Monegask won de tweede race van het weekeinde in Frankrijk, op Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet. Leclerc werd in de pits direct gefeliciteerd door zijn broer, die in de koningsklasse voor Ferrari rijdt.