Timo Roosen wint Tacx Pro Classic in Zeeland

Roosen was in de laatste kilometers, achter de Belg Dimitri Claeys, naar de ontsnapte Nederlander Taco van der Hoorn toegereden. Met ploeggenoot Dylan Groenewegen kort achter hem in het jagende peloton, hoefde Roosen vervolgens geen inspanning te leveren. Net voor de grote groep uit sprintte hij naar de zege, voor Van der Hoorn en Groenewegen. Claeys moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Roosen was eigenlijk de man die de sprint had moeten aantrekken voor Groenewegen. ,,Maar we moesten alert zijn in de slotronde op ontsnappingen. Taco reed weg en toen Claeys er achteraan ging, moest er van ons een snelle man mee. Dat was ik'', vertelde de winnaar bij Eurosport. ,,Omdat het alle ballen op Groenewegen was bij ons mocht ik niet overnemen voorin. Ik snap dat dat niet leuk was voor die andere twee.''