Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo uitgesteld vanwege coronavirus

De Tirreno zou volgende week woensdag van start gaan, terwijl Milaan-San Remo op 21 maart verreden zou worden. Milan-San Remo is één van de vijf monumenten in het wielrennen. De andere legendarische koersen zijn Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik.

De wielerkalender wordt geteisterd door het coronavirus. Zo hebben meerdere teams al aangegeven de komende weken niet te koersen. Vooralsnog gaat Parijs-Nice, dat zondag van start gaat, wel door.



De koersorganisator RCS zoekt naar nieuwe data om de Italiaanse koersen in te kunnen halen. Italië is hard getroffen door coronavirus. Al meer dan 140 Italianen overleden door het virus dat vooral in Noord-Italië veel mensen ziek maakt.



De Italiaanse regering besloot woensdag dat als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus sportwedstrijden in het land tot en met 3 april achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Dat houdt in dat fans tot die datum niet aanwezig mogen zijn bij voetbalwedstrijden in de Serie A.