Titeldroom Vettel loopt grote schade op na drama in Japan

Vettel begon als tweede aan de race op het circuit van Suzuka achter de Britse kampioenschapsleider Lewis Hamilton, maar werd al in de eerste ronde ingehaald door onder anderen Max Verstappen. Vettel klaagde over gebrek aan 'power'. Meer rijders passeerden hem en even later riep de teamleiding van de Italiaanse renstal hem naar binnen.

De viervoudig wereldkampioen lag dit jaar lang aan de leiding in de strijd om wereldtitel, maar is na drie tegenvallende races uit het zicht geraakt bij Hamilton. Vorige week in Maleisië had hij ook al technische problemen en moest Vettel de race achteraan beginnen. De race ervoor in Singapore viel hij kort na de start uit door een crash met teamgenoot Kimi Räikkönen en Verstappen.