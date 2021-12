Titelfavoriet Jonny Clayton bereikt derde ronde WK darts na twee fenomenale sets

Met een gemiddelde van ruim 103 punten per drie pijlen is Clayton na landgenoot en titelverdediger Gerwyn Price de enige darter die in het Alexandra Palace boven de honderd gemiddeld gooide.

Clayton won dit jaar al vier grote PDC-televisietoernooien: de Premier League, de World Grand Prix, de Masters én de World Series Finals. ‘The Ferret’, zoals zijn bijnaam luidt, behoorde voor de start van het WK dan ook samen met Price, Michael van Gerwen en Peter Wright tot de favorieten voor de titel.

Tegen Barry lag het niveau vanaf de start vrij hoog. Clayton won de eerste set, maar de 19-jarige Ier keerde het tij en nam brutaal de leiding: 2-1. Barry dwong Clayton tot zijn beste spel. De Welshman raakte de ene triple na de andere en ook de dubbels leken twee keer zo groot voor ‘The Ferret’. Hij won zes legs op rij en plaatste zich ten koste van Barry voor de derde ronde.

,,Wat een fantastische wedstrijd”, aldus Clayton bij RTL 7 vlak na zijn indrukwekkende overwinning op Barry. ,,Het was een test, hij heeft het beste uit mij gehaald.” In totaal werden maar liefst tien finishes van boven de honderd gegooid.

Duitse clash

Florian Hempel en Martin Schindler streden tegen elkaar voor een plek in de tweede ronde. Het Duitse onderonsje werd gewonnen door de 31-jarige Hempel. De debutant gunde zijn zes jaar jongere landgenoot geen set: 3-0.



Hempel neemt het dinsdagavond op tegen de Belg Dimitri van den Bergh, de nummer vijf van de wereld.

Kleermaker en Sherrock

De avondsessie in ‘Ally Pally’ werd afgetrapt door Martijn Kleermaker. De 30-jarige Nederlander had weinig problemen met de Griek John Michael: 3-1. Kleermaker debuteerde op het WK van de PDC, nadat had zich vorig jaar last minute moest afmelden omdat hij positief werd getest op het coronavirus. Lees hier meer over de overwinning van Kleermaker.

Fallon Sherrock keerde na een jaar afwezigheid terug in ‘haar’ Alexandra Palace. In 2019 schreef ze geschiedenis door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het PDC WK. Sindsdien draagt ze de bijnaam ‘The Queen of the Palace’. Tegen oud-wereldkampioen Steve Beaton, die aan zijn 31ste achtereenvolgende WK begon, ging ze echter onderuit: 2-3. Lees hier meer over die partij.

Uitslagen

Eerste ronde (best of five sets)

Martijn Kleermaker (Ned) - John Michael (Gri) 3-1

Florian Hempel (Dui) - Martin Schindler (Dui) 3-0

Steve Beaton (Eng) - Fallon Sherrock (Eng) 3-2



Tweede ronde (best of five sets)

Jonny Clayton (Wal) - Keane Barry (Ier) 3-2

Wil je de avondsessie van dag vijf van het WK darts nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

