Titelhouder Djokovic overtuigt ook in Sjanghai

Djokovic is sinds zijn vroege aftocht op de US Open, waar hij in de vierde ronde moest opgeven met een schouderblessure, goed op dreef. Vorige week pakte hij de titel in Tokio, waar hij in vijf partijen geen set verloor. Tegen Shapovalov verloor Djokovic slechts acht punten op zijn service en hij won drie servicegames van Shapovalov.