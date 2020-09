Titelhouder Flamengo keihard onderuit bij hervatting Copa Libertadores

Titelverdediger Flamengo is de hervatting van het toernooi om de Copa Libertadores slecht begonnen. De Braziliaanse grootmacht ging in stadion Casa Blanca (Witte Huis) in Quito (Ecuador) op 2850 meter hoogte snoeihard onderuit tegen Independiente del Valle: 5-0. Het is de grootste nederlaag van Flamengo in de geschiedenis van de Zuid-Amerikaanse titelstrijd.

Na een gedwongen pauze van 190 dagen vanwege het coronavirus hapte de ploeg uit Rio de Janeiro in de hooggelegen hoofdstad van Ecuador letterlijk naar adem. De ploeg van de nieuwe Spaanse trainer Domènec Torrent, die eerder jarenlang assistent was van Pep Guardiola en nog amper ervaring heeft als hoofdverantwoordelijke, had vanaf het begin weinig vat op de snelle en fitte thuisploeg.

Toch was de stand halverwege nog redelijk draaglijk: 1-0. Een wonderschone treffer vlak na rust van Angelo Preciado leidde een historische zege in voor Independiente del Valle. Preciado krulde van buiten het strafschopgebied de bal met zijn linkervoet fraai in de rechterbovenhoek boven doelman César.

Een vrijwel identieke treffer van Gabriel Torres betekende de nekslag voor de Braziliaanse kampioen, die ook de eigen competitie wisselvallig is begonnen met drie nederlagen en twee gelijke spelen in de eerste tien speelronden.

In de slotfase werd de titelhouder compleet weggespeeld door de ontketende Ecuadorianen. Invaller Jhon Sánchez en linksback Beder Caicedo zorgden voor de vierde en vijfde treffer voor Independiente del Valle, dat door de zege de koppositie grijpt in groep A met de volle winst uit drie duels. Flamengo volgt met zes punten uit drie wedstrijden.

Ook River Plate, verliezend finalist van vorig jaar, kwam donderdagnacht in actie in de derde speelronde van de groepsfase van de Copa Libertadores. De Argentijnen bogen in en tegen het Braziliaanse São Paulo een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar moesten in de slotfase toch nog de gelijkmaker toestaan: 2-2.

Rivers aartsrivaal en stadgenoot Boca Juniors won wel: met 1-0 bij Liberdad uit de Paraguayaanse hoofdstad Asunción.

Volledig scherm Angelo Preciado zorgde met een wonderschone treffer voor de belangrijke 2-0 kort na rust. © Pool via REUTERS