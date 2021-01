Titelhouder terug naar Rotterdam: wint Monfils als eerste drie keer op rij?

De counter, het fysieke gevecht en Giakoumak­is: FC Twente weet waar de gevaren loeren

24 januari ENSCHEDE - Het is nog maar een maand geleden dat FC Twente geen kind had aan VVV. Zondagmiddag staan die twee ploegen alweer tegenover elkaar, al ziet de ploeg van Ron Jans er nu heel anders uit. Wat wel overeind is gebleven: FC Twente-VVV is het duel tussen de jongste en oudste teams van de eredivisie.