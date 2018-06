Titelhoudster Van der Breggen niet naar Giro

,,Ik heb de Giro Rosa twee keer gewonnen en was sowieso niet van plan om de wedstrijd als kopvrouw te rijden. Ik wil graag een ander pad kiezen en relatief fris aantreden bij het WK wielrennen in Innsbruck, eind september. Daar wacht een parcours dat me ligt. Als je de Giro dan in dienst van een ploeggenote rijdt, is het maar de vraag hoeveel frisser je dan uit die ronde komt.”