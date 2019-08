Titelverdediger Alaphilippe stapt af in Clásica San Sebastian

FC Twente viert rentree in eredivisie met topaffiche

11:58 ENSCHEDE - De achterafzaaltjes op de vrijdagavond zijn ingeruild voor de echte grote theaters in de weekenden. FC Twente hoort er dit seizoen weer bij. Des te mooier is dat die rentree gevierd wordt met een optreden tegen één van de twee topploegen van Nederland: PSV. Het moet weer ouderwets gaan spoken in de Hel van Enschede.