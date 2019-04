Titelverdediger Kanjers voor Kanjers aan de bak in Veendam

Behalve Kanjers voor Kanjers doen ook de regionale clubteams VolkerWessels-Merckx en de combiploeg OWC/De Zwaluwen mee aan de clubcompetitie. Voor de formatie van ploegleider Arjan Ribbers is de reeks wedstrijden een van de hoofddoelen. „We willen weer bij de beste clubteams behoren”, sprak hij eerder tijdens de ploegpresentatie. „De clubcompetitie winnen was mooi, maar we willen dit jaar ook eens scoren in een vrije klassieker. Wat ik vooral hoop te zien is dat de individuele renners hun sterke rijden in de finale ook gaan verzilveren. Als je ziet hoe vaak wij er in de eindfase van een wedstrijd bij waren, maar een klassieker wonnen we nooit. Als volgende stap in de ontwikkeling zou het mooi zijn als ook het individu gaat winnen in ons team.”