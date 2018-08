Titelverdediger Kleiman aan de start in Groenlo

GROENLO - Wim Kleiman was vorig jaar de eerste winnaar van de Ronde van de Achterhoek. De 25-jarige Almeloër staat zondag daarom ook als de grote favoriet in Groenlo aan de start van de wielerklassieker.

De Ronde van de Achterhoek is een koers over 186,4 kilometer, deels over onverharde wegen in het buitengebied. De start is in Groenlo, waarna een eerste grote ronde volgt door onder meer Lievelde, Lichtenvoorde, Aalten en Bredevoort, voor het peloton na ruim veertig kilometer de startlocatie in Groenlo nogmaals passeert. Daarna wordt koers gezet richting plaatsen als Ruurlo, Veldwijk, Laag Keppel, Zeddam en 's-Heerenberg. De koers eindigt in Gendringen, maar pas nadat het peloton nog drie plaatselijke rondes van 7,9 kilometer heeft gereden.

Overstap

Won Kleiman in 2017 de koers als renner van de Achtterhoekse formatie Sensa-Kanjers voor Kanjers, de Almeloër rijdt dit jaar voor de continentale ploeg Monkey Town van ploegleider Paul Tabak. In de Achterhoek wordt Kleiman zondag bijgestaan door streekgenoten als Maarten de Jonge (Oldenzaal) en Nijverdaller Joey van Rhee. De overstap van Kleiman heeft hem geen windeieren opgelegd. In zijn eerste wedstrijd van het jaar won hij de tweede etappe in de Ronde van Antalya in Turkije. In een Poolse rittenkoers eindigde Kleiman nog eens als tweede. Zijn laatste wedstrijd was de Ronde van Qinghai Lake in China.

Regionalen

Kanjers voor Kanjers is de eerste ploeg op de startlijst. De formatie telt een groot aantal renners uit de Achterhoek, maar ook Denekamper Jelle Johannink. Van de partij verder is het VolkerWessels-Merckx Cyclingteam van ploegleider Allard Engels, met onder meer Nijverdaller Gert-Jan Bosman, Jasper Plender (Almelo) en sprinter Jeff Vermeulen uit Exloo. Eerder dit jaar behoorde Jelle Wolsink ook nog tot de brigade van Engels, maar de Hengeloër maakte onlangs de overstap naar de continentale formatie Vlasman. Een andere regionale deelnemer is Robin Löwik, de Vriezenvener rijdt in het shirt van De IJsselstreek.

Start/finish