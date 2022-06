Titelverdediger Michael van Gerwen hard onderuit in Kopenhagen

Van Gerwen startte gisteren nog uitstekend aan het toernooi dat deel uitmaakt van de World Series. Met 6-1 walste hij eenvoudig over de Finse veteraan Marko Kantele heen. Het bleek geen voorbode voor een sterk optreden op zaterdag, want binnen een mum van tijd keek hij tegen een 7-1 achterstand aan.

Fallon Sherrock, van wie Van Gerwen vorig jaar de eindstrijd won, werd eveneens uitgeschakeld in de kwartfinales. De Engelse dartster ging met 10-6 onderuit tegen de als eerste geplaatste Michael Smith, die het later vandaag opneemt tegen Dimitri Van den Bergh. Wade speelt in de halve finale tegen Peter Wright of Gary Anderson.