Titelverdediger Ntab begint sterk aan sprinttoernooi

Schaatser Dai Dai Ntab is de NK sprint in Heerenveen goed begonnen. De 24-jarige titelverdediger was met 34,67 de snelste op de eerste 500 meter. Jan Smeekens en Michel Mulder kwamen beiden tot een tijd van 34,92 en moeten op de 1000 meter een halve seconde goedmaken op Ntab.